Эксперт рассказала, что делать при отказе женщины от подарка на 8 Марта

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Ситуация, когда женщина в ответ на вопрос о подарке на 8 Марта отказывается и говорит, что "ей ничего не нужно", может быть манипуляцией и желанием этот подарок получить. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала специалист столичной службы психологической помощи населению Татьяна Зиновьева.

"Все зависит от ситуации и от того, какие у вас отношения с человеком", – сказала эксперт.

По словам Зиновьевой, человек может ожидать хороший подарок. При этом спрашивающий не должен уточнять, точно ли женщина ничего не хочет. Она подчеркнула, что это было сказано из вежливости, поэтому человек не против такого внимания и не откажется от презента.

Однако подобный ответ от малознакомого человека может быть настоящим, так как в этом случае подарки будут лишними. По ее словам, в современном обществе сложилась традиция, когда люди заранее договариваются о том, что хотят получить.



"Если женщина практичная и не любит стандартный набор на 8 Марта в виде цветов, конфет и косметики, то лучше заранее определиться и обговорить, что она хотела бы получить", – добавила Зиновьева.

При этом необязательно, по словам специалиста, дарить что-то материальное. Вне зависимости от возраста любая женщина хотела бы получить внимание и заботу, подчеркнула она.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что вместо конфет на этот праздник лучше подарить фруктовую корзину. По его мнению, традиция дарить сладкое на этот праздник связана со стереотипами, которые сформировались еще в детстве.

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