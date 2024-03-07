Путин подарил девушкам-летчицам цветы в преддверии 8 Марта

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Владимир Путин в завершение встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Серова подарил им букеты цветов в честь 8 Марта, сообщает ТАСС.

Президенту предложили вручить цветы летчицам, на что он ответил: "С удовольствием это сделаю". Проходя мимо главы Минобороны Сергея Шойгу, Путин пошутил, что эти цветы не для него.

Училище готовит летный состав по пяти военным специальностям для оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации в интересах ВС России и федеральных органов исполнительной власти, а также для иностранных государств.

Ранее психолог Наталья Наумова сказала, что мужчинам 8 Марта важно подарить женщинам любовь, романтику и внимание. Также в качестве подарка подойдут цветы и универсальные вещи, подчеркивала эксперт.

Большие очереди за цветами заметили на Рижском рынке в преддверии 8 Марта