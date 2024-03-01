Психолог назвала лучшие подарки женщинам на 8 Марта

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Мужчинам 8 Марта важно подарить женщинам любовь, романтику и внимание. Также в качестве подарка подойдут цветы и универсальные вещи. Об этом заявила психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова, сообщает News.ru.

Она рекомендовала мужчинам дарить такие подарки, которые понравятся каждой. Это, по ее мнению, духи, косметика, сумки, гаджеты, совместный кулинарный мастер-класс или романтический вечер.

Психолог также посоветовала поинтересоваться, чем увлекается жена или мама. Например, если им нравится рукоделие или предметы для дачи, то подойдут презенты, пригодные в хозяйственной деятельности, резюмировала эксперт.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рассказала о худших подарках на 8 Марта. По ее словам, это банальные презенты и деньги – такое может быть воспринято как попытка откупиться, объяснила специалист.

Компании стали увеличивать поставки цветов из-за границы к 8 Марта