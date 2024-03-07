Бесплатные выставки, экскурсии и кинопоказы пройдут в Москве 8 Марта

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сотни мероприятий в честь Международного женского дня пройдут в Москве 8 Марта, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Москвичек и гостей столицы всех возрастов ждут бесплатные выставки, кинопоказы, тематические экскурсии, мастер-классы, концерты, спектакли, а также букеты цветов.

В честь праздника состоится традиционная акция "Вам, любимые". В рамках нее свыше 500 волонтеров и представителей молодежных объединений Москвы подарят женщинам около 150 тысяч цветов. Акция пройдет более чем на 100 городских площадках.

На цифровых билбордах города в честь 8 Марта будет транслироваться праздничный видеоролик, а на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате традиционно появятся яркие открытки. На куполе инфоцентра парка "Зарядье" появится цифровой сад.

Особую атмосферу создадут и в городском транспорте. На эскалаторах и в вестибюлях метро, МЦК, МЦД и на столичных автовокзалах будут звучать поздравления для женщин от Владимира Машкова, Константина Хабенского, Стаса Михайлова и Андрея Звонкого. Также в транспорте подготовили тематический эфир. Его будут транслировать более чем на 34 тысячах медиаэкранов в метро, а также в трамваях, автобусах и электробусах.

Потолочные своды станции метро "Трубная" украсили 500 розами, в аванзале на станции "Курская" заработала фотозона из более чем двух тысяч роз с неоновой надписью "Московский транспорт". На 15 стойках "Живое общение" в метро, на Северном и Южном речных вокзалах, четырех городских автовокзалах и специализированных стоянках женщинам подарят цветы. Кроме того, на улицах вручать цветы москвичкам будут контролеры "Московского паркинга".

В честь праздника с особой программой выступят артисты "Музыки в метро". Концерты также пройдут в аванзале станции метро "Курская", на Северном и Южном речных вокзалах, где запланированы еще и мастер-классы. Помимо этого, на Северном речном вокзале будет идти благотворительная акция "Почты России" по отправке открыток в дома престарелых. Любой желающий сможет написать добрые пожелания и теплые слова.

Для детей на вокзале проведут мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток. На Южном речном вокзале художник напишет портреты посетительниц. Кроме того, в специально оборудованных ярких фотозонах можно будет сделать яркие снимки на память.

Парки, музеи и усадьбы столицы станут главными точками притяжения с 8 по 10 марта. Большинство мероприятий можно посетить бесплатно, по предварительной регистрации, на некоторые нужно приобрести билеты.

К примеру, на ВДНХ проведут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные женщинам и их влиянию на науку, искусство, историю и кинематограф. В парках и на культурных площадках пройдут концерты, кинопоказы, экскурсии, посвященные судьбам выдающихся женщин прошлого, фотовыставки под открытым небом, знакомство с образами вечной женственности и красоты в искусстве.

Кроме того, в парках женщинам 8 Марта будут дарить цветы. В этот день вход будет бесплатным для посетительниц всех возрастов в Музее Москвы и его филиалах, а также в Музее Тропинина и московских художников его времени. Бесплатно можно будет посетить выставки Музея транспорта Москвы "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ и "Куплю гараж" в Музее Москвы.

Все парковые катки будут работать для женщин бесплатно и гостьям не придется платить за аренду коньков. Для получения услуги проката нужно лишь оставить залог. Акция пройдет на ледовых площадках в парках "Дубки", "Красная Пресня", "Сокольники", Таганском парке, парке "Ходынское поле" и других.

В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" пройдут интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами, творческие мастер-классы, встречи с выдающимися спортсменами и артистами.

Для москвичек старшего поколения во всех центрах московского долголетия пройдет праздничная программа. Их приглашают принять участие в кулинарных мастер-классах по приготовлению здоровых блюд, в интеллектуальных состязаниях и открытых занятиях по рукоделию, а также побывать на концертах музыкальных клубов центров.

Подробнее ознакомиться с мероприятиями можно в разделе "Афиша" на сайте mos.ru.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что парковка в Москве будет бесплатной в пятницу и субботу, 8 и 9 марта, в честь Международного женского дня. Это коснется всех без исключения улиц. При этом 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: везде бесплатно, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

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