Исторический музей подготовил мероприятия к 8 Марта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Государственный исторический музей (ГИМ) подготовил спецмероприятия в честь Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Отмечается, что в Историческом музее, Музее Отечественной войны 1812 года и Палатах бояр Романовых пройдут мастер-классы, приуроченные к спецпоказу "Мода. Цветочные грезы", музейные занятия и экскурсии. Также в главном здании в течение всего 8 Марта для посетителей проведут экскурсионные и интерактивные программы, в ходе которых расскажут, какие обязанности были у русской императрицы, как подбирались ее наряды, какая была повседневная жизнь женщин вне императорского двора, добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Музее Отечественной войны москвичи смогут увидеть работы европейских мастеров, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства России и Франции. На выставке "Сокровища полковых музеев" гостям расскажут об участии жен офицеров Российской империи в жизни армии, а в музее "Палаты бояр Романовых" познакомят с экспозицией историко-архитектурного памятника и пригласят поучаствовать в программе, посвященной женщинам Московского царства XVII века. А на специальной экскурсии на выставке "Клады. Сокрытая история" посетители увидят клады, чья история тесно связана с судьбами женщин разных эпох.

Уточняется, что главное здание, Музей Отечественной войны и выставки будут открыты с 10:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что в честь 8 Марта на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия. С 8 по 10 марта будут проходить лекции, мастер-классы, экскурсии и представления. На некоторые из них понадобится предварительная регистрация.

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