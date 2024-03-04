Мастер-классы по случаю 8 Марта проведут в столичных центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

К Международному женскому дню столичные центры госуслуг подготовили для горожан программу мероприятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

4 марта в 18:00 во флагманском офисе "Мои документы" на западе Москвы состоится мастер-класс "Бомбочки для ванны". Готовое изделие можно будет упаковать и забрать с собой.

5 марта в 17:30 во флагманском центре на юго-востоке Москвы и 6 марта в 18:00 во флагманском офисе на юго-западе города для посетителей проведут мастер-класс "Рисование картин на холсте". Участники поработают акриловыми красками на холсте под руководством опытных мастеров.

7 марта во флагмане на севере Москвы для посетителей проведут мастер-класс "Букет из ярких цветов". Его участники соберут букет из 10 видов цветов. Для посещения встречи необходима предварительная регистрация на сайте.

Более того, до 5 марта во флагманских офисах "Мои документы" проходит акция "Доброе 8 Марта". Все желающие могут написать поздравление жительницам города и положить его в специальный бокс. Из всего количества участников выберут 100 победителей, которым отправят открытку и праздничный букет.

В честь 8 Марта в Москве пройдет акция "Вам, любимые". Акция состоится более чем на 100 площадках города. Волонтеры, активисты проекта "Молодежь Москвы" и молодежного сообщества "STOлица" будут дарить женщинам цветы в парке "Зарядье", на ВДНХ, в Парке Горького и у Большого театра.

