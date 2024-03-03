Волонтеры Москвы подарят женщинам более 150 тыс цветов в честь 8 Марта

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Традиционная акция "Вам, любимые" пройдет в Москве в честь 8 Марта. Свыше 500 волонтеров и представителей молодежных объединений поздравят женщин и подарят им около 150 тысяч цветов, передает портал мэра и правительства столицы.

Акция состоится более чем на 100 площадках города. Волонтеры, активисты проекта "Молодежь Москвы" и молодежного сообщества "STOлица" будут дарить женщинам цветы в парке "Зарядье", на ВДНХ, в Парке Горького и у Большого театра.

Вместе с тем они будут поздравлять местных жительниц на Триумфальной площади и на Северном речном вокзале, на Никольской и других улицах в центре Москвы, на площадях, аллеях, у станций метро. Кроме того, москвичек встретят в высших учебных заведениях, медицинских учреждениях и волонтерских окружных центрах "Доброе место".

"С 5 по 8 марта участники акции будут чествовать сотрудниц столичной системы 112, единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также волонтеров и специалистов Международной выставки-форума "Россия", представительниц учреждений культуры и сотрудниц офисов "Мои документы", – говорится в сообщении.

Члены сообщества "STOлица" подарят жительницам открытки с добрыми пожеланиями и комплиментами, а участники проекта "Город героев Москва" – стикерпаки.

Присоединиться к мероприятию смогут все желающие. Они могут отправить открытку в любую точку России. Для этого рядом с аркой на входе в Парк Горького установят арт-объект в виде сердца. Там столичные волонтеры будут передавать поздравительные карточки и помогут их заполнить.

Ранее сообщалось, что "Малый бизнес Москвы" (МБМ) в преддверии 8 Марта организует обучение для женщин-предпринимателей. Эксперты расскажут, как открыть и вести свое дело, находить баланс между работой и личной жизнью, управлять временем и достигать целей.

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