Москвичам рассказали о погоде на 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам пообещали неблагоприятную погоду в Международный женский день, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

Он уточнил, что 8 Марта в столице ожидаются осадки в виде снега, столбики термометров днем покажут минус 1–3 градуса, а ночью температура воздуха опустится до 6–9 градусов мороза. В течение всей предстоящей недели в городе будет преимущественно облачно, пройдут осадки.

По словам синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, с 1 по 4 марта в столичном регионе, а также почти во всем Центральном федеральном округе были положительные температуры. Специалист подчеркнул, что днем температура воздуха находилась в пределах 1–6 градусов тепла. В выходные оттепель добралась и до северных районов Уральского федерального округа.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что оттепель придет в столицу не раньше 9 марта. Самыми холодными на предстоящей неделе станут среда и четверг, 6 и 7 марта, – в эти дни температура не превысит нуля градусов.

До этого в центре погоды "Фобос" рассказали, что метеорологическая весна в российской столице может наступить в конце марта – начале апреля. Климатическая же весна в городе, согласно новым нормам, начинается 21 марта.

Мороз и снег ожидаются в Москве 8 Марта