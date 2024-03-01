Метеорологическая весна может прийти в Москву в начале апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическая весна в российской столице может наступить в конце марта – начале апреля, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Согласно новым нормам, климатическая весна в городе начинается 21 марта. С этого дня температура воздуха становится устойчиво выше 0 градусов, а средняя дата схода снежного покрова в XXI веке приходится на 6 апреля.

"Учитывая не слишком теплые прогнозы на март и обилие снега, можно предположить, что метеорологическая весна в этом году начнется в последние дни марта – первые дни апреля, а снежный покров полностью сойдет во второй декаде второго весеннего месяца", – говорится в сообщении.

В центре погоды не исключили, что 8 марта может пойти снег.

Вместе с тем синоптики подвели итоги минувшей зимы. По данным организации, за три месяца выпало 174 миллиметра осадков, что примерно на пятую часть (118%) превышает норму. Высота снежного покрова в течение зимы 10 раз обновляла суточный рекорд, рассказали метеорологи.

Высокий снежный покров, продолжили в "Фобосе", является следствием непродолжительных и несильных оттепелей. Они провоцировали повышение плотности снега и создавали на нем плотный наст.

О том, что в Международный женский день ожидаются январские морозы, рассказал и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, температура 8 Марта ожидается ниже нормы – ночью минус 13 градусов, а днем – до минус 6 градусов.

В предстоящие выходные и в начале следующей недели в столице будет комфортная погода, похожая на раннюю весну. Как уточнил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, местами могут идти небольшие осадки.

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