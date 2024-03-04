Жители Подмосковья поделились кадрами северного сияния

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жители Московской области могли наблюдать северное сияние вечером 3 марта. Кадры очевидцев с атмосферным явлением были опубликованы в телеграм-канале "Москва 24".

Северное сияние наблюдали жители Коломны, Раменского, Пушкино и Можайска. Кроме того, ближе к полуночи сияние также могли увидеть и жители Москвы.

В сентябре прошлого года жители Подмосковья также стали свидетелями северных сияний. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус связал данное явление с прошедшей тогда магнитной бурей.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Артем Абунин отмечал, что на интенсивность северных сияний оказывает влияние цикличная солнечная активность. Когда она высокая, то жители Земли могут наблюдать астрономические явления, объяснил он.

Жители Московского региона увидели северное сияние 3 марта