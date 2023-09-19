Магнитная буря стала причиной северных сияний в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Магнитная буря стала причиной северных сияний, которые могли наблюдать жители Подмосковья в вечером 18 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ писали, что накануне вечером северные сияния заметили в Балашихе, Клину, Черноголовке, Сергиевом Посаде и других городах Московской области.

Астрономы предупредили о магнитной буре 19 сентября. По их данным, пик слабой бури (уровень G1) произойдет в 12:00 по московскому времени. Вероятность явления оценивается в 40%, вероятность сильного магнитного шторма – в 35%.

Врач Андрей Тяжельников порекомендовал ограничить употребление жареного, мучного и соли во время магнитных бурь и посоветовал пить много воды.



Северное сияние заметили в столичном регионе в ночь на 19 сентября