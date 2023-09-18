Астрономы предупредили о магнитной буре 19 сентября

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Магнитосфера будет возбужденной утром 19 сентября, днем прогнозируется магнитная буря. Информация опубликована на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Отмечается, что пик слабой бури (уровень G1) произойдет в 12:00 по московскому времени. Вероятность явления оценивается в 40%, вероятность сильного магнитного шторма – 35%.

Помимо этого, возбужденная магнитосфера ожидается 20, 23 и 29 сентября.

Ранее врач Андрей Тяжельников порекомендовал ограничить употребление жареного, мучного и соли во время магнитных бурь. Помимо этого, необходимо есть больше зелени, овощей и фруктов, пить много воды и заменить крепкий чай и кофе на травяные настои.

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