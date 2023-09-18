18 сентября, 12:38Общество
Москвичам пообещали потепление до 24 градусов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Суббота, 23 сентября, станет самым теплым днем в столице на неделе, воздух может прогреться до 24 градусов. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, на неделе с 18 сентября в городе установится теплая погода, которая скорее характерна для последнего месяца лета, чем для сентября. "Температура воздуха будет на 4–5 градусов выше нормы. Так что наслаждаемся даже не бабьим летом, а возвращением августовской погоды", – отметил синоптик.
При этом существует вероятность, что в середине недели в городе пройдут небольшие дожди. "Скорее всего, они будут в среду-четверг. Но это очень небольшие и кратковременные осадки", – заключил Шувалов.
Ранее москвичам рассказали, когда в город могут прийти заморозки. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, как правило, это происходит примерно 27–30 сентября. Однако, по прогнозу синоптика, в 2023 году дата первых заморозков в столице сдвинется на октябрь.
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