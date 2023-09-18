Москвичам пообещали потепление до 24 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Суббота, 23 сентября, станет самым теплым днем в столице на неделе, воздух может прогреться до 24 градусов. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, на неделе с 18 сентября в городе установится теплая погода, которая скорее характерна для последнего месяца лета, чем для сентября. "Температура воздуха будет на 4–5 градусов выше нормы. Так что наслаждаемся даже не бабьим летом, а возвращением августовской погоды", – отметил синоптик.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Практически вся неделя будет с легкой, неплотной облачностью, и то развивающейся только в дневные часы. В первой половине недели температура днем составит около 20 градусов, во второй поднимется до 23...24 градусов. Суббота будет самым теплым днем. Можно с уверенностью давать 24 градуса.

При этом существует вероятность, что в середине недели в городе пройдут небольшие дожди. "Скорее всего, они будут в среду-четверг. Но это очень небольшие и кратковременные осадки", – заключил Шувалов.

Ранее москвичам рассказали, когда в город могут прийти заморозки. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, как правило, это происходит примерно 27–30 сентября. Однако, по прогнозу синоптика, в 2023 году дата первых заморозков в столице сдвинется на октябрь.

