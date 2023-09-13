Синоптик заявил, что первые заморозки придут в Москву не раньше октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые заморозки придут в Москву не раньше октября. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

Он поделился, что по климатической норме средняя дата первого заморозка в столице – 27–30 сентября, но в текущем году столбики термометров впервые опустятся ниже нуля в октябре, когда наступит золотая осень. Это связано с теплым долгосрочным прогнозом.

До этого Тишковец сообщил, что прошедшая ночь в столичном регионе оказалась самой холодной с начала осени. Так, в Черустях температура опустилась до 1,1 градуса.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что тепло в Москве и области будет вплоть до 14 сентября. В конце этой недели ожидается кратковременный дождь и температура 15–20 градусов. После этого в столичный регион придет похолодание, но не слишком сильное.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 14 сентября