Синоптики рассказали, когда в Москве похолодает

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тепло продержится в столичном регионе до середины недели, после чего сменится похолоданием, сообщает "Вечерняя Москва".

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что тепло в Москве и области будет вплоть до 14 сентября.

В среду вероятна переменная облачность, осадков не будет, а воздух днем прогреется до 20–24 градусов тепла. Ночью ожидается 6–11 градусов. В четверг также еще будет тепло – воздух прогреется до 17–22 днем, а ветер будет слабым. Такая погода соответствует показателям августа.

Уже в конце недели ожидается кратковременный дождь и температура 15–20 градусов. После этого в столичный регион придет похолодание, но не слишком сильное.

Как объяснила метеоролог Татьяна Позднякова, в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт и температуры понизятся. Дневная уже будет 18–20 градусов тепла, но резким похолоданием это назвать нельзя.

Практически такая же температура ожидается в субботу. При этом осадков уже не будет.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 15 сентября, в Москве изменится характер погоды. Она предупредила, что местами ожидается кратковременный дождь.

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