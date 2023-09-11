Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 12:33

Общество

Москвичей предупредили о смене характера погоды в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 15 сентября, в столице изменится характер погоды, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, до пятницы в городе прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, в утренние часы возможен туман. Ночные температуры составят 7...10, в дневные часы воздух будет прогреваться до 22 градусов.

Смена характера погоды произойдет в пятницу, 15 сентября. Днем облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью ожидается 7…12, в дневные часы будет 16...21 градус.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

В субботу, 16 сентября, осадков уже не прогнозируется, но сохранится переменная облачность. "Ночь окажется чуть попрохладнее, потому что новый антициклон будет с более прохладным, северным воздухом. Ночная температура составит 5…10, дневная за счет солнечного прогрева останется на уровне 16...21 градуса", – заключила Позднякова.

Ранее москвичам рассказали, когда ожидать наступления золотой осени. По прогнозам синоптика Александра Ильина, в этом году она придет в город позднее обычного. Некоторые деревья в столице уже приобретают желтый окрас. Однако этот процесс не является массовым, уточнил синоптик. По его словам, золотую осень не стоит ожидать раньше конца сентября.

Читайте также

Медведева Светлана

обществопогодаэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика