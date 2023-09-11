Москвичей предупредили о смене характера погоды в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 15 сентября, в столице изменится характер погоды, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, до пятницы в городе прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, в утренние часы возможен туман. Ночные температуры составят 7...10, в дневные часы воздух будет прогреваться до 22 градусов.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Смена характера погоды произойдет в пятницу, 15 сентября. Днем облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью ожидается 7…12, в дневные часы будет 16...21 градус.

В субботу, 16 сентября, осадков уже не прогнозируется, но сохранится переменная облачность. "Ночь окажется чуть попрохладнее, потому что новый антициклон будет с более прохладным, северным воздухом. Ночная температура составит 5…10, дневная за счет солнечного прогрева останется на уровне 16...21 градуса", – заключила Позднякова.

Ранее москвичам рассказали, когда ожидать наступления золотой осени. По прогнозам синоптика Александра Ильина, в этом году она придет в город позднее обычного. Некоторые деревья в столице уже приобретают желтый окрас. Однако этот процесс не является массовым, уточнил синоптик. По его словам, золотую осень не стоит ожидать раньше конца сентября.

