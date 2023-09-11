11 сентября, 12:33Общество
Москвичей предупредили о смене характера погоды в конце недели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу, 15 сентября, в столице изменится характер погоды, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По ее словам, до пятницы в городе прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, в утренние часы возможен туман. Ночные температуры составят 7...10, в дневные часы воздух будет прогреваться до 22 градусов.
В субботу, 16 сентября, осадков уже не прогнозируется, но сохранится переменная облачность. "Ночь окажется чуть попрохладнее, потому что новый антициклон будет с более прохладным, северным воздухом. Ночная температура составит 5…10, дневная за счет солнечного прогрева останется на уровне 16...21 градуса", – заключила Позднякова.
Ранее москвичам рассказали, когда ожидать наступления золотой осени. По прогнозам синоптика Александра Ильина, в этом году она придет в город позднее обычного. Некоторые деревья в столице уже приобретают желтый окрас. Однако этот процесс не является массовым, уточнил синоптик. По его словам, золотую осень не стоит ожидать раньше конца сентября.
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