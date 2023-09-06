Климатолог рассказал, какой будет предстоящая зима в Москве

Синоптики предупредили россиян, что предстоящая зима ожидается "с браком". Похолодания будут сменяться оттепелями, ледяными дождями и гололедицей, а температура воздуха окажется выше нормы. Рассказываем подробности и выясняем, каким может быть зимний сезон в столице.
Не соответствует статусу
Предстоящий зимний сезон в России окажется бракованным. Об этом написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Зима будет беспокойная, "с браком", и не соответствовать статусу "русская", поскольку пройдет под патронажем климатического феномена Эль-Ниньо (с испанского – "мальчик") – это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на погоду планеты", – пояснил синоптик.
По прогнозам синоптика, незначительные периоды похолодания будут сменяться длительными оттепелями, а также ледяными дождями и гололедицей. Из-за такой погодной "нервозности" сформируется плотный снежный покров, но таять он будет быстро.
К чему готовиться москвичам?
Зима в столице будет мягкой, с периодами похолодания и оттепели, рассказал Москве 24 начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок. "У нас происходит беспрецедентный рост глобальной температуры, сильнее всего он проявляется в летнее время, но и зимой сейчас теплее", – объяснил эксперт.
В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец ранее спрогнозировал, какая ситуация может сложиться в Московском регионе с осадками в зимний период. "Зима очень разная, неустойчивая, но теплая. Я думаю, что по количеству осадков мы будем в рамках нормы находиться большую часть периода, по снегу может быть превышение на 15–20%. Теплая и влажная зима", – сообщил специалист.
Вместе с тем метеоролог пообещал жителям столичного региона ранний приход весны. По его словам, у этого сезона будет "очень мощный старт".
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