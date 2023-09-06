Климатолог рассказал, какой будет предстоящая зима в Москве

Синоптики предупредили россиян, что предстоящая зима ожидается "с браком". Похолодания будут сменяться оттепелями, ледяными дождями и гололедицей, а температура воздуха окажется выше нормы. Рассказываем подробности и выясняем, каким может быть зимний сезон в столице.



Не соответствует статусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предстоящий зимний сезон в России окажется бракованным. Об этом написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Зима будет беспокойная, "с браком", и не соответствовать статусу "русская", поскольку пройдет под патронажем климатического феномена Эль-Ниньо (с испанского – "мальчик") – это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на погоду планеты", – пояснил синоптик.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Декабрь окажется теплее нормы на 1–2 градуса, январь – на 3–4 февраль – на 4–5 градусов. Причем если в первые два зимних месяца осадков будет в норме, то финал сезона будет довольно снежным – перебор достигнет 20–40% от положенного объема.

По прогнозам синоптика, незначительные периоды похолодания будут сменяться длительными оттепелями, а также ледяными дождями и гололедицей. Из-за такой погодной "нервозности" сформируется плотный снежный покров, но таять он будет быстро.



К чему готовиться москвичам?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зима в столице будет мягкой, с периодами похолодания и оттепели, рассказал Москве 24 начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок. "У нас происходит беспрецедентный рост глобальной температуры, сильнее всего он проявляется в летнее время, но и зимой сейчас теплее", – объяснил эксперт.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" В зимний период стали чаще появляться оттепели. Каждый год 5–10 дней бывает температура ниже климатической нормы на 5–7 градусов, и снова все возвращается на оттепель. Эта зима в Москве будет мягкой, с периодами похолодания и потепления.

В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец ранее спрогнозировал, какая ситуация может сложиться в Московском регионе с осадками в зимний период. "Зима очень разная, неустойчивая, но теплая. Я думаю, что по количеству осадков мы будем в рамках нормы находиться большую часть периода, по снегу может быть превышение на 15–20%. Теплая и влажная зима", – сообщил специалист.

Вместе с тем метеоролог пообещал жителям столичного региона ранний приход весны. По его словам, у этого сезона будет "очень мощный старт".

