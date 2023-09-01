Россиянам пообещали теплую погоду в осенне-зимний сезон

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура осенью и зимой в России окажется выше нормы на 1–3 градуса. В Москве прогнозируется теплая и влажная погода, осадки могут составить 15–20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погода "Фобос" Евгения Тишковца.

"Зима будет еще теплее, чем осень. Я имею в виду в климатическом измерении. Здесь превышение над нормой может достигать в среднем 2–4 градусов, в конце – на 3–5 градусов теплее нормы, но зима начнется по графику в ноябре", – объяснил он.

По словам метеоролога, осень и зима в столице будут теплее нормы с резкими переменами. В городе ожидаются холода, морозы, оттепели, слякоть и ледяной дождь, уточнил синоптик.

"Теплая и влажная зима. Я думаю, что и весна будет ранняя, смотрю на март и апрель. Очень мощный старт весны", – добавил он.

Тишковец резюмировал, что осенне-зимний период отклонится от нормы сильнее, чем в прошедшем году.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что глобальная температура июня и июля в этом году оказалась рекордно высокой, и никогда еще за период инструментальных наблюдений таких температур не бывало.

До этого специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в субботу, 2 сентября, в Москве ожидается кратковременный дождь и температура до 24 градусов. В воскресенье, 3 сентября, дожди прекратятся, однако столбики термометров днем чуть превысят 20 градусов.

Новости часа: температура в Москве поднимется до 28 градусов 1 сентября