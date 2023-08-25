В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ожидать москвичам в начале сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 31 августа по 3 сентября в Москве обещают потепление, температура может подняться до 26 градусов тепла. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, 28 и 29 августа, вероятно, будут небольшие осадки, однако температура воздуха будет комфортной.

"Ночью в понедельник – около 10 градусов, а днем – плюс 20–22. Во вторник – небольшое понижение – до 16–19 градусов, ночью – 9–11. А вот со среды опять прогнозируется повышение температуры – до 19–24 градусов и переменная облачность", – отметил научный руководитель Гидрометцентра.

При этом Вильфанд озвучил москвичам и общий прогноз на период с 31 августа по 3 сентября: ожидается переменная облачность, иногда будет небольшой дождь, а температура воздуха составит плюс 9–14 ночью и плюс 21–26 – днем.

Он подчеркнул, что 26 и 27 августа температура в Москве будет теплая, но ночи могут быть холодные.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова отдельно рассказала РИА Новости про День знаний, который, по ее словам, пройдет в Москве без осадков. Если они и будут, то только во второй половине дня. Она сообщила, что днем температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов. Специалист отметила, что когда дети утром пойдут в школу, температура будет плюс 16–18 градусов.

Ранее сообщалось, что появление в столичном регионе радиационного тумана в ночь на 25 августа обусловлено охлаждением нижнего слоя воздуха за счет земного излучения. До этого жителей Москвы предупредили, что из-за тумана видимость окажется меньше километра. Следующий радиационный туман в Москве прогнозируется в ночь на 26 августа.

Ночь на 25 августа в столице стала самой холодной с начала месяца