Минувшая ночь в Московском регионе стала самой холодной с начала августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве в ночь на 25 августа опустилась до 8,5 градуса, в Подмосковье – до 4,6 градуса, что стало минимальными значениями с начала августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, подобные температурные показатели зафиксировала метеостанция на ВДНХ.

"Последний раз так холодно в Москве было 21 июня. На территории Подмосковья самой холодной точкой оказался город Клин – минимальная температура там составила плюс 4,6 градуса", – сообщил Леус.

Тем временем похолодание также наблюдалось в ряде российских регионов. В Карелии, Башкирии и Мурманской области минувшей ночью зафиксировали заморозки.

Днем 25 августа в Москве ожидается до 21 градуса тепла, в Подмосковье – до 22 градусов. Скорость северного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.



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