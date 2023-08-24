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11:11

Общество

Москвичам пообещали температуру выше климатической нормы в сентябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сентябрь в столице по температурным показателям будет чуть выше климатической нормы. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, согласно расчетам, первый месяц осени в городе будет с положительной аномалией по температуре.

"Последние числа августа и начало сентября будут вполне комфортными с температурой выше климатической нормы. И в целом сентябрь обещает быть выше климатической нормы", – отметила Позднякова.

Среднемесячная температура в сентябре по нормам для Москвы – 12 градусов. Мы будем рассчитывать, что среднемесячная температура в сентябре этого года будет где-то 13...13,5 градуса.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Ранее жителям столицы рассказали о погоде в городе 1 сентября. Согласно прогнозам, осадков в этот день не ожидается. Вместе с тем в дневные часы воздух прогреется до 25 градусов. Ночью столбики термометров в Москве опустятся до 14 градусов.

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