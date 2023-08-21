Количество сильных ливней в столице будет увеличиваться – климатолог

В Москве 20 августа выпало 55% месячной нормы осадков, рассказали синоптики. И это далеко не первый сильный ливень за текущее лето. Расскажем, станут ли мощные дожди в Москве еще более частым явлением.

Заливает

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На главной метеостанции Москвы, ВДНХ, 20 августа выпало 43 миллиметра осадков. Это примерно 55% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, на предыдущие 19 дней месяца пришлось всего около 12 миллиметров дождя.

Из-за непогоды в Москве 20 августа было объявлено штормовое предупреждение и установлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Ряд столичных улиц подтопило, вода попала в вестибюль станции метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии, а также в несколько районных центров. Также из-за ливня протекла крыша концертного зала VK Stadium. Устранять последствия на улицы вышли 300 бригад и примерно 290 единиц техники Мосводостока.

Этим летом в Москве прошло сразу несколько сильных дождей. За июль в столице выпало 180% месячной нормы осадков, все это сопровождалось залповыми ливнями в короткий промежуток времени, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Однако это количество не является рекордным: больше всего дождей – 200% от месячной нормы – было зафиксировано в 2020 году, подчеркнул Шувалов.

Прибережем зонты?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество сильных ливней в столице будет увеличиваться, причем затормозить этот процесс в ближайшие годы не получится. Об этом Москве 24 заявил старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обузова РАН Александр Чернокульский.





Александр Чернокульский старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обузова РАН Такие ливни случались и раньше, но теперь их все больше и они продолжат учащаться. К таким последствиям приводят глобальные изменения климата.

В больших городах эффект глобального потепления усиливается в том числе и большими потоками тепла и влаги – они увеличивают конвекцию, отметил ученый.

"Из-за этого в столице более интенсивные ливни по сравнению с окрестностями. В Подмосковье тоже идет усиление, но в Москве к глобальному влиянию добавляется так называемый эффект города", – рассказал Чернокульский.

При этом последствия от изменения климата отразятся только на дождях. Снега в Москве в целом больше не станет, уверен специалист.





Александр Чернокульский старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обузова РАН К северу от Москвы и средней полосы России в целом идет увеличение зимних осадков, к югу – уменьшение. Столица находится как раз на самой границе, и сложно сказать, в какую именно сторону в итоге качнется ситуация. Скорее будет небольшое увеличение, не настолько сильное, как с ливнями летом.

Москву накрыл мощный ливень

По словам ученого, в ближайшие 10–15 лет ситуация с летними дождями в столице кардинально не изменится. Это время, когда климат будет отыгрывать те последствия, которые уже произошли по вине всего человечества, отметил Чернокульский. Однако, если мир прямо сейчас всерьез возьмется за борьбу с глобальным потеплением, спустя 10–15 лет процесс удастся затормозить, резюмировал эксперт.

Ранее океанолог Александр Осадчиев также связал участившиеся ливни в столице с глобальным потеплением. При этом сценарии, в которых Москву затопит океан, "на нашем веку точно не случатся", указал ученый. По его словам, даже полное таяние Антарктиды и всех остальных ледников не приведет к тому, что столица уйдет под воду.