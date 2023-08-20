Движение по Дмитровскому шоссе в районе улицы Руставели перекрыли из-за подтопления

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыли из-за подтопления проезжей части. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по левому ряду, в сторону области – также по левому ряду.

Ведомство предупредило, что из-за погодных условий могут быть локальные задержки наземного транспорта и оперативные изменения некоторых маршрутов.

Утром 20 августа МЧС РФ предупреждало о дождях, местами ливнях и грозе. Позже спасатели объявили штормовое предупреждение о ливне, грозе и граде. По данным синоптиков, такая непогода сохранится до конца суток.

На улицы столицы в связи с дождем и грозой вышли 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в столице 20 августа выпало около трети месячной нормы осадков.

МЧС РФ объявило в Москве экстренное предупреждение из-за грозы