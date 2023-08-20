Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве 20 августа

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В воскресенье 20 августа в столице выпало около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве в результате влияния холодного атмосферного фронта прошли скоротечные, но интенсивные ливни. Официальные данные поступят вечером, но частные автоматические метеостанции уже местами – а это северо-восток Москвы и Истринский район – зафиксировали до 28 миллиметров осадков, что составляет 35% от месячной нормы осадков или до трех ведер дождевой воды на метр квадратный", – сообщил синоптик.

Синоптик также отметил, что вероятность повторных ливней в Москве сохранится почти до полуночи.

В Городском хозяйстве Москвы также отметили, что в отдельных районах Москвы выпало свыше 40% месячной нормы осадков менее чем за час. Наибольшее количество осадков зафиксировано на севере столицы – в СВАО (33 миллиметра), САО (30 миллиметра), СЗАО (30 миллиметра).

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности. Это третий и предпоследний уровень погодной опасности, при котором имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

На борьбу с последствиями стихии на улицы столицы вышли 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Они выполняют оперативную работу по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды