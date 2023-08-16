В Минприроды спрогнозировали экстремальную жару в 11 регионах РФ до конца лета

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экстремальная жара ожидается в 11 регионах России до конца этого месяца. Рекорды погоды обновляются по всему миру почти каждый месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минприроды Александра Козлова.

"Аномальная жара в Красноярске в июле, засуха в Поволжье и Сибири. И это еще не конец", – отметил он.

По словам министра, экстремальная жара придет в Калмыкию, Ставрополье, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Астрахань, Рязань, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области.

"Помимо жары, это лето отметилось тайфунами и ливнями. Дожди топили Иркутскую область, Краснодарский край, Крым; неделю назад – Приморский край", – продолжил глава ведомства.

Козлов подчеркнул, что с начала 2023 года на территории РФ выявили 544 опасных гидрометеорологических явления, в прошлом году их установили в количестве 438.

По мнению министра, причина такой изменчивости состоит в глобальном изменении климата.

Ранее в Главном управлении МЧС России по столице предупредили, что с 16 по 18 августа прогнозируется сильная жара. Столбики термометра в дневные часы могут подняться до 29–31 градуса. В связи с этим москвичей призвали соблюдать осторожность.

Самый жаркий день на этой неделе ожидается в пятницу, 18 августа. Воздух может прогреться до 30 градусов. При этом в субботу, 19 августа, в Москве прогнозируются кратковременные дожди.

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