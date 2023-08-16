Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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09:56

Общество

Москвичей предупредили о сильной жаре в ближайшие несколько дней

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сильная жара ожидается в столице с 16 по 18 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Температура воздуха в дневные часы может подняться до 29–31 градуса. Горожан в связи с этим попросили соблюдать осторожность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что температура в Москве начнет снижаться уже 19 августа, но в эту пятницу, 18 августа, столбики термометров успеют подняться до 31 градуса.

До конца недели в Москве ожидается солнечная погода, отметил он, но ночью столбики термометров покажут 13–15 градусов. Уже в выходные погода начнет меняться. Так, в субботу, 19 августа, температура будет находиться в пределах 25–26 градусов, возможен небольшой дождь, на следующий день столбики термометра опустятся до 20–25 градусов.

Москвичей предупредили о похолодании в конце недели

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