Москвичам рассказали, когда в городе закончится жара

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Температура в Москве начнет снижаться уже в субботу, 19 августа, однако в пятницу термометры покажут до 31 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, жара вернулась в столицу со вторника, 15 августа. Сейчас температура выше нормы. К пятнице аномалия дорастет до 5–6 градусов.

15 августа воздух прогрелся до 24–26 градусов, и дальше каждый день температура будет повышаться на один градус. Так, в четверг ожидается до 27–29 градусов, а в пятницу – 29–31 градус, уточнил он.

Вильфанд заверил, что до конца недели в Москве ожидается солнечная погода. Ночью столбики термометров покажут 13–15 градусов. Уже в выходные погода начнет меняться, предупредил синоптик.

"В субботу температура будет выше нормы примерно на 3–4 градуса, но уже не 29–31 градус, а около 25–26 градусов, увеличится облачность, прогнозируется небольшой дождь", – поделился он.

Москвичи смогут ощутить спад температур в воскресенье, 20 августа. Тогда столбики термометра опустятся до 20–25 градусов.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в Москве в конце недели ожидаются небольшие дожди и похолодание. В пятницу – субботу подойдет атмосферный фронт. В этой связи в дневные часы 18 августа может быть кратковременный дождь.

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