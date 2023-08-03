Врач объяснила, как пережить сильную жару в Москве

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При сильной жаре в городе необходимо носить легкую одежду без тесных предметов и синтетики. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову.

По ее словам, вещи должны быть светлых тонов из хлопка или льна, а также стоит надевать головной убор и иметь при себе воду.

"Терпеть жажду в такую жару – верный путь к обезвоживанию", – отметила специалист.

Врач также порекомендовала находиться в тени и не работать в огороде с 10:00 до 17:00. В городе необходимо передвигаться короткими перебежками и заходить в кондиционируемые помещения, заключила терапевт.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Пока что самым жарким днем этого лета считается 6 июля, когда метеостанция на ВДНХ зафиксировала 29,1 градуса.

В связи с прогнозируемой жарой спасатели рекомендуют горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды. Купаться следует только в разрешенных водоемах на специально оборудованных пляжах, напомнили в МЧС.

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