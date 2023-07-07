6 июля стало самым теплым днем на планете за всю историю наблюдений

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Минувший четверг, 6 июля, стал самым теплым днем на планете за всю историю наблюдений за погодой. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Среднемировая температура повысилась до 17,23 градуса. Напомню, что во вторник было 17,18 градуса", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Накануне в столичном метеобюро рассказали, что 6 июля стало самым жарким днем этого лета в Москве. Базовая метеостанция на ВДНХ в 14:00 зафиксировала температуру 27,7 градуса. Предыдущий максимум составлял 27,4 градуса, его выявили 16 июня.

Уже в пятницу, 7 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после 15:00–16:00 в Московский регион придут сильный ветер, грозы, ливни и местами град. Он поделился, что ветер усилится до 20 метров в секунду, что является критичным значением.

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