Штормовое предупреждение о сильной жаре объявили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей и гостей Москвы ожидает сильная жара выше 30 градусов на этой неделе. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

"В областях Центрального федерального округа прогнозируется установление жаркой погоды с превышением температурных критериев опасного явления "сильная жара", – говорится в сообщении.

С 3 по 4 августа в столице прогнозируется температура до 30–31 градуса, с 5 по 7 августа столбики термометров могут показать до 34 градусов.

Также, по данным Гидрометцентра, в эти даты в Воронежской, Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях значения могут достигнуть 36 градусов, а в Курской и Белгородской областях они могут оказаться около 37 градусов.

В свою очередь, синоптики предупредили москвичей, что такая жара сохранится на протяжении всей недели.

"В цикличном режиме проводится регламентная промывка дорог. В ночные часы – с 21:00 до 06:00 – обильно поливаем деревья, кустарники, цветники и газоны", – отмечается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В частности, спасатели МЧС РФ также выпустили аналогичное предупреждение о жаре.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 3 по 4 августа местами в Москве ожидается сильная жара, с 5 по 7 августа повсеместно ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 32°C…34", – добавили спасатели.

Москвичей призвали избегать долгого пребывания на солнце, носить одежду светлых тонов и надевать головной убор, а также употреблять больше воды. Кроме того, жителям города порекомендовали плавать на оборудованных пляжах и не оставлять детей без присмотра. Ведомство заключило, что запрещено купаться в пьяном состоянии.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов прогнозировал жаркую погоду в столице в августе. При этом, уточнял синоптик, в городе все же ожидаются кратковременные дожди с грозами.



Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы и сильного ветра