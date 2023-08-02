Москвичей предупредили о надвигающемся на столицу дожде с грозами

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В Москве прогнозируются дожди и грозы в ближайшие часы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В течение ближайшего часа-двух очаги дождей и гроз, надвигающихся с юга, придут и в столицу. Наиболее высока вероятность грозовых дождей в восточной половине Москвы и области", – отметил синоптик.

До этого в среду и четверг, 2 и 3 августа, в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз и сильного ветра. Период предупреждения – до 21:00 2 августа и с 09:00 до 21:00 3 августа.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов прогнозировал жаркую погоду в столице в августе. При этом, уточнял синоптик, в городе все же ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В целом, сообщал синоптик, август в европейской части России будет аномально жарким. В южных районах страны столбики термометров могут показать до 39 градусов, а в средней полосе температура составит от 32 до 33 градусов.

Температура воздуха достигла отметки 27 градусов в Москве 1 августа