Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы и сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду и четверг, 2 и 3 августа, в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Местами гроза. Ветер, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения до 21:00 2 августа и с 09:00 до 21:00 3 августа", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов прогнозировал жаркую погоду в столице в августе. При этом, уточнял синоптик, в городе все же ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В целом, сообщал синоптик, август в европейской части России будет аномально жарким. В южных районах страны столбики термометров могут показать до 39 градусов, а в средней полосе температура составит от 32 до 33 градусов.



Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в столице 2 августа