Синоптик пообещал аномально жаркое начало августа в европейской части РФ

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Август в европейской части России окажется теплее, чем раньше. Первая декада месяца прогнозируется особенно жаркой, сообщил в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Это будет мажорное начало августа с высокими температурами. Ко второй пятидневке температура превысит норму на 4–5 градусов, это значительная величина для летних аномалий. Жаркая погода будет преследовать всю европейскую территорию России", – указал он.

По словам синоптика, в южных районах страны столбики термометров могут показать до 39 градусов, а в средней полосе температура составит от 32 до 33 градусов. После первой декады месяца погода будет меняться, однако весь август окажется на 1,5–2 градуса теплее нормы, уверен метеоролог.

"Первая десятидневка августа на европейской территории России будет очень теплой, даже жаркой. Конечно, потом произойдет слом погоды и переход к прохладному периоду", – добавил он.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что температура в столице достигнет отметки в 30 градусов в субботу, 5 августа. Тогда же в Москву придут тропические ночи, во время которых столбики термометров поднимутся до 20 градусов. По его информации, начало последнего летнего месяца будет теплым.

Ранее москвичам рассказали о жаре до 34 градусов в грядущие выходные, 5 и 6 августа. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая температура сохранится в начале будущей недели.

Температура воздуха достигла отметки 27 градусов в Москве 1 августа