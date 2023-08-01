Москвичей предупредили о жаре до 34 градусов в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве прогнозируются самые жаркие нынешним летом выходные дни, 5 и 6 августа. Столбики термометров поднимутся до 34 градусов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"До конца рабочей недели в Москве будет теплая погода с небольшими кратковременными дождями и переменная облачность, температура выше нормы на 2–3 градуса. С субботы воздух будет перемещаться с юга, облаков будет меньше", – отметил он.

По словам синоптика, 5 августа температура составит от 30 до 31 градусов, а 6 августа она также покажет значения выше 30 градусов. В Подмосковье 6 августа ожидается от 29 до 34 градусов. Метеоролог заметил, что такие значения являются на пять градусов выше нормы.

Вильфанд подчеркнул, что такая температура сохранится в начале будущей недели. В понедельник, 7 августа, погода окажется без осадков, а столбики термометров покажут в районе 34 градусов.

"А дальше, по предварительным расчетам, прогнозируется заметное понижение температуры, на 6–8 градусов, но погода все равно останется летней, она будет около нормы", – добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал, что в среду и четверг, 2–3 августа, прогнозируются кратковременные дожди с грозами, температура повысится к выходным. По словам эксперта, температура последнего летнего месяца будет выше климатической нормы на один-два градуса. В основном ожидается летняя жаркая погода.

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