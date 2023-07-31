В Гидрометцентре сообщили, что в 14 регионах РФ ожидается опасный УФ-индекс

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Высокий УФ-индекс прогнозируется на юге страны, в Черноземье и Северном Кавказе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

"Это опасная характеристика, это негативное воздействие на кожу человека, на слизистую глаз. Когда он (УФ-индекс) достигает отметки в 7 и выше, загорать с 11:00 до 14:00 на пляже не стоит, <...> нежелательно находиться под прямыми солнечными лучами", – сказал метеоролог.

Вильфанд уточнил, что опасное солнце ожидается в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областях, а также в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии.

Ранее стало известно, что в первую неделю августа в Москве ожидается до 30 градусов тепла. Пиковых значений температура достигнет в среду, 2 августа, однако не исключено, что в выходные в городе будет еще более жарко. При этом в середине недели ожидаются небольшие дожди.



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