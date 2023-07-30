До 30 градусов тепла ожидается в Москве на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До 30 градусов тепла прогнозируется в Москве на следующей неделе, однако не исключены небольшие дожди. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето – 2023 в Центральной России выдалось нежарким. <...> На носу – Ильин день, который по народному календарю должен закончить лето. <...> Природа снова пойдет вопреки климату, и исправит слегка подмоченную репутацию лета", – сказал метеоролог.

Так, 31 июля в столице ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха начнет возвращаться к климатической норме: в этот день днем она составит 22–27 градусов, а ночью – 10–15 градусов.

Во вторник максимальная температура воздуха вырастет до 28 градусов, а в среду – до 30 градусов. При этом со среды по пятницу в городе возможны небольшие дожди. Но уже в выходные антициклон принесет в Москву азиатский зной, не исключено, что показатели термометров превысят 30-градусную отметку.

По словам Тишковца, после 8 августа в столице начнет постепенно холодать, при этом температура все равно будет выше климатической нормы. Ожидается, что днем будет в среднем 20–25 градусов, а ночью – 10–15 градусов.

В последние дня в Москве шли обильные дожди. Так, за сутки с 28 на 29 июля в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков, в Подмосковье – половина.

Не исключено, что текущий июль может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. За первые 26 дней месяца в городе выпало 130 миллиметров осадков – 153% месячной нормы. В рекордном 2008-м на ВДНХ зафиксировали 181 миллиметр осадков.



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