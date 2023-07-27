Июль в Москве может побить рекорд месячного количества осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый рекорд месячного количества осадков может быть установлен из-за дождливого июля в этом году. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Все идет к рекорду месячного количества осадков. Пока рекорд принадлежит 2008 году, когда на ВДНХ, по которой оценивается климат, выпал 181 миллиметр", – отметила она в своем официальном телеграм-канале.

Позднякова уточнила, что за минувшие 26 дней июля в столице выпало 130 миллиметров осадков – 153% месячной нормы. Синоптик обратила внимание, что дожди прогнозируются до конца месяца. Кроме того, по ее словам, в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, ожидаются обильные дожди.

Как сообщает Life.ru, о непогоде в предстоящие выходные предупредил и руководитель сервиса "Яндекс Погода" Александр Ганьшин. Так, по его словам, 29 июля на столицу обрушится ливень. В этот день воздух в городе прогреется до 21 градуса. Скорость ветра с утра составит 2,5 метра в секунду, а вечером – 2,9 метра в секунду.

В воскресенье, 30 июля, будет небольшой дождь, рассказал эксперт.

Что касается погодных условий в других российских регионах, наиболее высокая температура воздуха в выходные ожидается в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Челябинске и Перми, добавил Ганьшин. Там столбики термометров покажут от 30 до 33 градусов.

Похолодание придет в Воронеж, Красноярск, Омск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. Там показатели не поднимутся выше 21–24 градусов, резюмировал специалист.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что 28 июля станет самым жарким днем в Москве на этой неделе. По его словам, в этот день ожидается температура на уровне 24–29 градусов. В отдельных районах на юго-востоке региона будет больше 30 градусов, а в ночное время – от 18 до 19 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве в августе. По его словам, скорее всего, последний месяц лета по температурному режиму и количеству осадков окажется в пределах нормы. Вместе с тем не исключено, что в отдельные дни будет наблюдаться потепление до 30 или похолодание до 14 градусов.



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