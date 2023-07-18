Синоптик допустил температуру до 30 градусов в августе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В августе погода в столице будет в целом соответствовать норме, однако в отдельные дни возможно как повышение температуры до 30, так и похолодание до 14 градусов. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В августе в столице, скорее всего, будет норма и по температуре, и по количеству осадков. Может быть, даже осадков будет немного больше", – отметил метеоролог.

Вместе с тем в последний месяц лета в Москве возможно колебание температур как в сторону жары, так и похолодания.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Я думаю, что 30 градусов мы если и испытаем, то всего лишь однократно. Если говорить о похолоданиях, то оно может быть до 14...19 градусов. Ночные температуры, конечно, могут быть и ниже, но это уже дело краткосрочного прогноза.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила жителей и гостей столицы об ухудшении погоды на неделе с 17 июля. До субботы включительно в Москве возможны дожди. Во вторник и в ночь на среду, помимо осадков, также прогнозируются грозы.

