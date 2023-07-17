Метеорологи КНР зафиксировали рекордную температуру воздуха – 52 градуса

Фото: ТАСС/EPA/XINHUA/Ju Huanzong

Китайские метеорологи зафиксировали температуру в 52,2 градуса 16 июля в городском округе Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление КНР.

Отмечается, что температура превысила исторический максимум за данное время года.

Ранее сообщалось, что Национальный центр экологического прогнозирования США выявил 3 июля самую высокую среднюю температуру на Земле за всю историю наблюдений. Она превысила 17 градусов Цельсия. Причиной этого стало очередное проявление феномена, известного как Эль-Ниньо, – это колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Также отмечалось, что первая неделя июля стала самой жаркой за всю историю наблюдений в мире. Рекорд был установлен по дневным температурам.

Нью-Йорк может уйти под воду из-за глобального потепления в будущем