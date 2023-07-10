Первая неделя июля стала самой жаркой в мире за всю историю наблюдений

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Прошедшая неделя стала самой жаркой за всю историю наблюдений в мире. Об этом сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

"Согласно различным наборам данных от наших партнеров в разных частях мира, первая неделя июля установила новый рекорд по дневным температурам", – приводит организация слова начальника отдела мониторинга климата ВМО Омара Баддура.

В сообщении также отмечается, что исследовательский центр продолжает следить за драматическими изменениями в различных частях климатической системы и температуре моря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температурный среднемировой рекорд, зафиксированный 6 июля, стал последствием глобального потепления. Среднемировая температура составила 17,23 градуса. В дальнейшем температурные рекорды не раз будут установлены текущим летом, пояснил синоптик.



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