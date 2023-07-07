Синоптик предсказал новые рекорды глобального потепления

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Рекорд среднемировой температуры, зафиксированный в четверг, 6 июля, вызван глобальным потеплением. Он не последний, новые прогнозируются этим летом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В западных СМИ сообщалось, что 6 июля стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Среднемировая температура составила 17,23 градуса. Добавлялось, что это третий рекорд за неделю, предыдущий был зафиксирован 4 июля, когда средняя температура была на уровне 17,18 градуса.

По словам Вильфанда, эта новость не удивила экспертов, так как полностью соответствует тенденциям изменения климата. При этом он подчеркнул, что речь не идет о резком скачке температуры, по сравнению с предыдущим рекордом температура поднялась на сотые доли градуса.

Эксперт сказал, что еще одной причиной, по которой рекорд 6 июля может быть побит этим летом, является "эффект el niño" ("мальчик" по-испански). Это связано с тем, что температура повышается в перуанском течении к востоку от экватора Тихого океана.

"Этот эффект распространяется и на другие акватории Тихого океана, а также на Атлантику. Поскольку последние два года происходило обратное явление, la niña ("девочка"), то есть похолодание, сейчас очередь для потепления", – объяснил метеоролог.

Ночь с четверга на пятницу в Москве стала самой жаркой для 7 июля за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд принадлежал 1954 году, тогда столбики термометров поднялись до 21,1 градуса.

Помимо этого, 6 июля стало самым жарким днем этого лета в столице. Базовая столичная метеостанция на ВДНХ в 14:00 зафиксировала температуру 27,7 градуса.

Самую жаркую ночь за всю историю метеонаблюдений зафиксировали в столице