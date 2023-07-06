6 июля стало самым жарким днем лета в Москве

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Четверг, 6 июля, стал самым жарким днем этого лета в Москве. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

Отмечается, что базовая столичная метеостанция на ВДНХ в 14:00 зафиксировала температуру 27,7 градуса. Предыдущий максимум температуры составлял 27,4 градуса, он был зафиксирован 16 июня. Прогнозируется, что воздух продолжит нагреваться, столбики термометров могут приблизиться к 30 градусам и подняться выше.

"Температура в Москве сегодня на 4 градуса превысит среднеклиматическую норму", – сказал собеседник агентства.

Синоптики сообщили, что самое теплое 6 июля было в 1938 году, тогда температура воздуха составила 36,2 градуса, превзойден рекорд в столице не будет. Также они напомнили, что в Москве до 18:00 сегодняшнего дня действует "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары.

Из-за аномальной погоды в Москве начали раздавать воду на автовокзалах, станциях метро и причалах первого маршрута речного электротранспорта. Так, в метро бесплатную воду можно получить на станциях метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, "Измайловская" Арбатско-Покровской линии, "Технопарк" Замоскворецкой линии и других.

До этого сообщалось, что 30-градусная жара сменится грозами. Позднее о них предупредило МЧС.

"Атмосфера": 29 градусов ожидается в столице вечером 6 июля