МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ночь на 7 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили о грозе и граде в ночь на 7 июля. Об этом сообщается на сайте столичного МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в связи с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток, в период с 01:00 и с сохранением до конца суток 7 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, ливень, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду", – сказано в обращении.

Ведомство порекомендовало снижать скорость движения и увеличивать дистанции во время управления транспортом, избегать внезапных маневров, а именно обгонов, перестроений, опережений. Также водителям напомнили, что грозы снижают видимость на дороге, что может привести к ДТП, и посоветовали парковаться вдали от деревьев.

Также в МЧС уточнили, что на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, важно быть осторожным и внимательным.

"В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22", – заключили в пресс-службе.

Также непогода ожидается в Московской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

Там уточнили, что с 20:00 6 июля и до конца суток 7 июля местами пройдет сильный дождь, ливень, град, гроза. При грозе ветер усилится до 15–20 метров в секунду. Ведомство порекомендовало оставаться по возможности дома, а на улице быть осторожнее. В МЧС подчеркнули, что не стоит укрываться под деревьями, так как в них не только могут попасть молнии, но ветер и градины могут сломать их ветви.

Ранее о вечерних грозах в Москве сообщал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Также он сказал, что 6 июля может стать самым теплым днем в московском регионе с начала этого года.

До этого Гидрометцентр России спрогнозировал переменную облачность в столице 6 июля. Ночью температура воздуха в столице может понизиться до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.



"Атмосфера": 29 градусов ожидается в столице вечером 6 июля