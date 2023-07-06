Москвичам рассказали о погоде 6 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 6 июля, в столице прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 27 до 32 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура воздуха в столице может понизиться до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов. Также в ночь на пятницу в отдельных районах Москвы прогнозируется гроза с градом.

Ранее сообщалось, что в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. По словам синоптиков, такие погодные условия опасны – есть вероятность стихийных бедствий.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупреждала, что в четверг и пятницу, 6 и 7 июля, в Москве местами возможно развитие кучевой облачности и небольшой кратковременный дождь.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 6 июля