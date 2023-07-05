Москвичей предупредили о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания выбросов 5 и 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неблагоприятные метеорологические условия первой степени ожидаются в Москве в среду и четверг, сообщается в телеграм-канале Мосэкомониторинга.

Ухудшение погоды ожидается с 19:00 5 июля и до 09:00 6 июля. Предприятия столицы обязуют в связи с этим соблюдать требования природоохранного законодательства.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве днем 6 июля превысит 30 градусов, в связи с чем в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия опасны – есть вероятность стихийных бедствий. Оранжевый уровень опасности будет действовать с 12:00 до 18:00.

Ожидается, что жаркая погода сохранится в Москве всю неделю. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в конце недели ожидается дискомфортная погода с дождем, грозой и температурой воздуха до плюс 29 градусов.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 5 июля