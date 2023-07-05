Москвичей предупредили об опасной жаре 6 июля

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Температура воздуха в Москве днем в четверг, 6 июля, превысит 30 градусов, в связи с чем в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия опасны – есть вероятность стихийных бедствий. Оранжевый уровень опасности будет действовать с 12:00 до 18:00.

Ожидается, что жаркая погода сохранится в Москве всю неделю. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в конце недели ожидается дискомфортная погода с дождем, грозой и температурой воздуха до плюс 29 градусов.

"Мы ждем кратковременный дождь, возможна гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду. На температурный режим осадки не повлияют. Температурный фон останется, как и в четверг: ночью – 16–18 градусов, днем – 27–29 градусов", – приводит ее слова РИА Новости.

Она отметила, что с пятницы из-за повышенной влажности и высокой температуры воздуха погода будет ощущаться дискомфортной. Самыми дождливыми днями на этой неделе окажутся пятница и суббота. Не исключено, что за эти два дня выпадет до трети месячной нормы. В воскресенье осадков будет меньше.

Ранее синоптики спрогнозировали грозу 5 июля. Погода изменится с 12:00 и останется такой до конца дня. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с этим жителей города призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.



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