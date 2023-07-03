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11:24

Общество

Синоптик предупредила о возвращении дождей в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С четверга, 6 июля, в столице возможны дожди. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"С 4 по 7 июля погода в столице подходит под категорию жаркая. Ожидается, что она будет на два-три градуса выше климатической нормы. То есть днем температура составит порядка 25…27 градусов", – отметила синоптик.

Во вторник и среду осадков не прогнозируется. Но в последующие дни характер погоды начнет меняться, возможны дожди.

В четверг и пятницу днем местами возможно развитие кучевой облачности, небольшой кратковременный дождь. В субботу осадков уже будет больше и дневная температура окажется пониже, в пределах 20…25 градусов. Пройдет атмосферный фронт, и южный ветер в столичном регионе сменится на северо-западный.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, какой будет погода в июле в Москве. По его словам, второй месяц лета в городе ожидается "морковным". В частности, на 1,5–2 градуса выше нормы окажется среднемесячная температура воздуха. Кроме того, солнечных дней в столице выдастся больше, чем положено.

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