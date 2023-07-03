11:24Общество
Синоптик предупредила о возвращении дождей в Москву
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С четверга, 6 июля, в столице возможны дожди. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"С 4 по 7 июля погода в столице подходит под категорию жаркая. Ожидается, что она будет на два-три градуса выше климатической нормы. То есть днем температура составит порядка 25…27 градусов", – отметила синоптик.
Во вторник и среду осадков не прогнозируется. Но в последующие дни характер погоды начнет меняться, возможны дожди.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, какой будет погода в июле в Москве. По его словам, второй месяц лета в городе ожидается "морковным". В частности, на 1,5–2 градуса выше нормы окажется среднемесячная температура воздуха. Кроме того, солнечных дней в столице выдастся больше, чем положено.
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