Синоптик пообещал жителям Центральной России солнечный июль

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Температура в июле в Центральной России будет на два или более градусов выше климатической нормы. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он рассказал, что норма сейчас для центральных регионов составляет около 10–15 градусов ночью и 22–27 градусов днем. По прогнозам синоптика, месяц будет солнечным, но засушливым.

По предварительным оценкам, в это время едва ли выпадет половина дождей от средних параметров метеостатистики. Тишковец уточнил, что подобные сухие июли бывают не чаще одного раза в восемь лет. За последние 75 лет такими стали месяцы в 1972, 1997, 2002 и 2014 годах, заявил эксперт.

"Для школьников и людей, которые собираются в отпуск, он (июль. – Прим.ред.) будет идеальным месяцем для отдыха в средней полосе России. Ну, а для МЧС, наоборот, это будет горячая пора из-за повышения пожарной опасности в лесных массивах", – отметил метеоролог.

Также он сказал, что на территории Центральной России в июне выпадало меньше осадков, чем обычно, температура тоже "отставала" от нормы. Однако синоптик заверил, что к концу месяца температура воздуха "выправится", а вот на восполнение дефицита осадков рассчитывать не стоит.

"В конце июня в Центральной России выпадет больше осадков, чем за весь месяц, тем не менее недобор по небесной влаге по итогам первого летнего месяца может составить 40% от положенного лимита", – поделился Тишковец.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей о сильных дождях на неделе. Так, 29 июня выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков.

Также Гидрометцентр уточнил, что в среду, 28 июня, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. При этом днем температура воздуха в столице составит от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

"Утро": 22 градуса ожидается в столице 28 июня