Врач рассказала, почему в жару может болеть голова

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

В жаркую погоду голова может болеть из-за снижения артериального давления или употребления слишком холодных напитков. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, в жару организм пытается охладить себя с помощью расширения сосудов. "Вследствие расширения сосудов увеличивается теплоотдача, и температура поверхности тела снижается", – пояснила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт При расширении сосудов снижается артериальное давление. Когда оно ниже привычных цифр, это может быть причиной головной боли. Если давление низкое, хуже кровоснабжается головной мозг. Возникают гипоксия и головная боль.

Кроме того, болевые ощущения может спровоцировать употребление холодных напитков. "Холодные напитки вызывают спазм сосудов. Это уже нехорошо, мы можем испытывать определенный дискомфорт. Затем компенсаторно сосуды расширяются, чтобы улучшить кровоснабжение головного мозга. И также может возникать головная боль", – заключила Романенко.

Ранее была названа оптимальная разница температур между кондиционируемым помещением и улицей. В жаркую погоду необходимо следить, чтобы разрыв составлял не более 5–10 градусов. Помимо того, не рекомендуется находиться под прямым потоком холодного воздуха от кондиционера.

