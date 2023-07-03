Врач объяснила, почему в жару хочется спать

Фото: depositphotos/Ischukigor

В жаркую погоду в организме замедляются физиологические процессы, поэтому человеку хочется спать. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Когда жарко, организм пытается приспособиться к этой температуре, охладиться. А как он может охладиться? Он замедляет процессы обмена веществ, уменьшает теплопродукцию", – отметила специалист.





Татьяна Романенко врач-терапевт Даже когда мы особо не двигаемся, не занимаемся физкультурой, вырабатываем энергию, выделяем тепло. Когда на улице жарко, нам нужно замедлить его выработку. Поэтому организм притормаживает обменные процессы: кровоток, частоту сердечных сокращений. Раз все это замедляется, человеку хочется спать. Это такой режим самосохранения организма.

Для борьбы с сонливостью в жаркую погоду эксперт советует пить больше воды. "Если мы начнем пить больше жидкости, то будем больше потеть. Когда мы потеем, организм охлаждается и нам меньше хочется спать", – заключила Романенко.

Ранее россиян предупредили об опасности употребления слишком холодной воды в жаркую погоду. Отмечается, что это может привести к развитию простудных заболеваний, в том числе спровоцировать проблемы с глоткой и миндалинами. Во избежание подобных неприятностей рекомендуется отдавать предпочтение воде комнатной температуры.

