12:18Общество
Врач объяснила, почему в жару хочется спать
Фото: depositphotos/Ischukigor
В жаркую погоду в организме замедляются физиологические процессы, поэтому человеку хочется спать. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Когда жарко, организм пытается приспособиться к этой температуре, охладиться. А как он может охладиться? Он замедляет процессы обмена веществ, уменьшает теплопродукцию", – отметила специалист.
Для борьбы с сонливостью в жаркую погоду эксперт советует пить больше воды. "Если мы начнем пить больше жидкости, то будем больше потеть. Когда мы потеем, организм охлаждается и нам меньше хочется спать", – заключила Романенко.
Ранее россиян предупредили об опасности употребления слишком холодной воды в жаркую погоду. Отмечается, что это может привести к развитию простудных заболеваний, в том числе спровоцировать проблемы с глоткой и миндалинами. Во избежание подобных неприятностей рекомендуется отдавать предпочтение воде комнатной температуры.
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